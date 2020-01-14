أعلنت ​قوى الامن الداخلي​، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن "قيام بعض المشاغبين في محيط ​مصرف لبنان​ المركزي بالاعتداء على عناصر قوى الامن الداخلي، محاولين الدخول الى باحة المصرف، وقاموا برشقهم بالحجارة و​المفرقعات النارية​ وتحطيم بعض الممتلكات العامة والخاصة في ​شارع الحمرا​، ما أدى الى جرح عدد من عناصر ​مكافحة الشغب​ بينهم ضابط برتبة نقيب".

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كانت هذه تفاصيل خبر قوى الامن: جرحى بصفوف قواتنا في بيروت خلال الاعتداء عليهم من قبل المشاغبين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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