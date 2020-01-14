دعا وزير التربية و​التعليم العالي​ في ​حكومة​ ​تصريف الأعمال​ ​أكرم شهيب​، فور تجدد التحركات الاحتجاجية في الشارع، مديري ​المؤسسات التربوية​ الواقعة في المناطق التي تتم فيه هذه التحركات إلى تقدير الظروف المحيطة بمؤسساتهم، واتخاذ القرار المناسب لجهة الإقفال يوم غدَ الأربعاء الواقع فيه ١٥ كانون الثاني الحالي أو الاستمرار في التدريس.

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كانت هذه تفاصيل خبر شهيب: لمديري المؤسسات تقدير الوضع واتخاذ القرار لجهة الإقفال غدا أو التدريس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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