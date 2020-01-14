أكدت مصادر ​جمعية المصارف​ لقناة الـ"LBCI" ان المصارف ستفتح أبوابها غدا بشكل طبيعي، نافية ان يكون قد صدى عن الجمعية بيانا تعلن فيه الاقفال غدا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر LBCI: المصارف ستفتح أبوابها غدا بشكل طبيعي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.