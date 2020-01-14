كتانة: تم نقل نحو 20 مصاب من امام مصرف لبنان الى المستشفيات المجاورة

اعلن الامين العام لـ"الصليب الأحمر" ​​جورج كتانة​، في حديث تلفزيوني، انه "تم نقل نحو 20 مصاب من امام ​مصرف لبنان​ الى ​المستشفيات​ المجاورة"، مشيراً الى ان "الحالات التي نقلت الى المستشفيات كانت قد أصيبت بضيق النفس والاختناق فضلاً عن الاصابة بالحجارة"، موضحاً "وجود مصابين بصفوف ​قوى الامن الداخلي​ و​المتظاهرين​".

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