عمد بعض ​المحتجين​ على الاعتداء على مصرف ​بيروت​ ومصارف أخرى في منطقة الحمرا. كما حصلت ​حالات​ شغب واعتداءات وتكسير زجاج لبعض المحال التجارية في المنطقة ايضا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اعمال شغب واعتداء على المصارف والمحال التجارية في منطقة الحمرا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.