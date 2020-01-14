النشرة: لقاء بري وباسيل أثمر عن تسهيلات لدياب والحكومة تعلن خلال الايام المقبلة

علمت "​الخليج 365​" ان "اللقاء الذي جمع رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ برئيس ​التيار الوطني الحر​ ​جبران باسيل​ أثمر عن تقديم كامل التسهيلات لرئيس ​الحكومة​ المكلف ​حسان دياب​ بهدف تشكيل حكومة بأسرع، وهذه الحكومة قد ترى النور خلال الأيام القليلة المقبلة".

وعلمت "النشرة" ان "دياب وضع بهذه الاجواء وهناك احتمال كبير بأن تعلن التشكيلة الحكومية بوقت قريب جدا".

وعن ما يحكى عن خلاف حول بعض الاسماء، أشار مصدر مقرب من المتابعين لعميلة التأليف إلى ان "لا خلاف حول أي اسم اطلاقا ولا فيتو على أي اسم مطروح".

ورجح إلى ان بعض الاسماء التي طرحت في المراحل الأخيرة قد تبقى هي نفسها في الحكومة المقبلة مع بعض التعديلات الطفيفة.