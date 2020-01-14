دعا رئيس ​حكومة​ ​تصريف الأعمال​ ال​إسرائيل​ية ​بنيامين نتانياهو​، في كلمة له، "دول أوروبا إلى تفعيل آلية العقوبات التلقائية على ​إيران​، المنصوص عليها في قرارات ​الأمم المتحدة​، وان إسرائيل تعلم علم اليقين ما يجري في البرنامج ​النووي الإيراني​، وأنها لن تسمح أبدا ل​طهران​ بالحصول على الأسلحة النووية". إضغط للمزيد

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نتانياهو: لن نسمح أبدا لطهران بالحصول على الأسلحة النووية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.