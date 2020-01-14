الإعلام الأمني العراقي: سقوط 3 قذائف هاون ببساتين قرية الرعاية بمحافظة ديالى

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، عن "سقوط 3 ​قذائف​ هاون في بساتين قرية الرعاية ضمن منطقة السادة في ناحية العبارة بقضاء ​بعقوبة​ مركز محافظة ​ديالى​، شرقي البلاد"، مشيرةً الى ان "القذائف لم تسفر عن أي أضرار مادية، أو خسائر بشرية".

هذا وتعرض معسكر تدريب التاجي شمالي بالعاصمة ​بغداد​ للقصف ب​صواريخ​ كاتيوشا، دون وقوع خسائر بشرية.