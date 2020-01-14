الإعلام الأمني العراقي: سقوط 3 قذائف هاون ببساتين قرية الرعاية بمحافظة ديالى

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، عن "سقوط 3 قذائف هاون في بساتين قرية الرعاية ضمن منطقة السادة في ناحية العبارة بقضاء بعقوبة مركز محافظة ديالى، شرقي البلاد"، مشيرةً الى ان "القذائف لم تسفر عن أي أضرار مادية، أو خسائر بشرية".
هذا وتعرض معسكر تدريب التاجي شمالي بالعاصمة بغداد للقصف بصواريخ كاتيوشا، دون وقوع خسائر بشرية.
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