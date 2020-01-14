الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان يستهدف مطار التي فور في ريف حمص

أفاد مراسل "النشرة" في سوريا بأن الدفاعات الجوية السورية تصدت لعدوان استهدف مطار التي فور في ريف حمص الشرقي ولم يعرف طبيعته بعد.
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