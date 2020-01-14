رئيس مجلس الشيوخ يرجح بدء محاكمة ترمب الثلاثاء

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واشنطن: قال ميتش ماكونيل رئيس مجلس الشيوخ الثلاثاء أنه من المرجح أن تبدأ محاكمة الرئيس دونالد ترمب بهدف عزله يوم الثلاثاء 21 كانون الثاني/يناير 2020.

وصرح السناتور الجمهوري للصحافيين أن "المراحل الأولية" ومن بينها تأدية اعضاء المجلس اليمين أمام رئيس المحكمة العليا المكلف بالاشراف على المناقشات، يمكن أن يتم نهاية هذا الأسبوع.

ويصوت مجلس النواب الأميركي الأربعاء على ارسال بنود عزل الرئيس ترامب الى مجلس الشيوخ، ما يمهد الطريق لمحاكمته بتهم استغلال السلطة، بحسب ما أعلنت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي.

وصرحت في بيان الثلاثاء "الشعب الأميركي يستحق الحقيقة، والدستور يوجب إجراء محاكمة .. سيمضي مجلس النواب الآن في التصويت على تحويل مواد العزل وتسمية مدراء العزل يوم الأربعاء 15 كانون الثاني/يناير. ستتم مساءلة الرئيس وأعضاء مجلس الشيوخ".

