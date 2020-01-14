"النواب الأميركي" يصوت غدا على إحالة عزل ترمب الى "الشيوخ"

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واشنطن: يصوت مجلس النواب الأميركي الأربعاء على ارسال بنود عزل الرئيس دونالد ترمب الى مجلس الشيوخ، ما يمهد الطريق لمحاكمته بتهم استغلال السلطة، بحسب ما أعلنت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي.
وصرحت في بيان الثلاثاء "الشعب الأميركي يستحق الحقيقة، والدستور يوجب إجراء محاكمة .. سيمضي مجلس النواب الآن في التصويت على تحويل مواد العزل وتسمية مدراء العزل يوم الأربعاء 15 كانون الثاني/يناير. ستتم مساءلة الرئيس وأعضاء مجلس الشيوخ".
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