شكرا لقرائتكم خبر عن غدا ..اجتماع للهيئة العليا لحزب الوفد برئاسة بهاء أبو شقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد الهيئة العليا لحزب الوفد برئاسة بهاء أبو شقة اجتماعا لها غدا الأربعاء، بمقر الحزب الرئيسى للدقى، وكان من المنتظر انتخاب المكتب التنفيذى خلال الاجتماع إلا أنه تقرر انتخابه فى الاجتماع التالى، فيما يناقش اجتماع الغد عدد من الأوضاع على الساحة السياسية وموقف حزب الوفد منها إلى جانب عدد من القضايا الداخلية لحزب الوفد.

وكان حزب الوفد برئاسة بهاء أبو شقة، عن أسماء المرشحين المتقدمين على منصب عضو المكتب التنفيذى حتى الآن، وذلك بعدما قرر رئيس حزب الوفد، مد فتح باب الترشح حتى يوم 21 يناير.

وترشح على منصب نائب رئيس حزب الوفد، كل من خالد قنديل وعبد العزيز النحاس وحسين منصور وهانى سرى الدين ومحمد عبده وعمرو أبو اليزيد وسليمان وهدان، فيما ترشح على منصب السكرتير المساعد كل من كاظم فاضل وطارق تهامى ومحمد فؤاد وأنور بهادر وعصام الصباحى وعباس حزين.

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وترشح على منصب أمين الصندوق لحزب الوفد، فيصل الجمال، كما ترشح على منصب أمين الصندوق المساعد، جمال شحاتة، فيما ترشح على عضوية المكتب التنفيذى ضمن الأربعة أعضاء من داخل الهيئة العليا كل من محمد الزاهد ومحمد حلمى سويلم وأحمد جاويش وصفوت عبد الحميد وعيد هيكل وحاتم رسلان.

ويعد المكتب التنفيذى إحدى الهيئات التى تتخذ القرارات المهمة داخل بيت الأمة، بالإضافة إلى الهيئة العليا للوفد، ويتألف المكتب التنفيذى لحزب الوفد، من عدد من الأعضاء داخل الهيئة العليا للوفد منهم رئيس حزب الوفد، وسكرتير عام حزب الوفد، وخمسة نواب لرئيس حزب الوفد، بالإضافة إلى 6 من السكرتارية المساعدة، وأمين صندوق الوفد وأمين مساعد صندوق الوفد كذلك 4 أعضاء من الهيئة العليا لحزب الوفد.