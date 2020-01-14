أعلنت وزارة الخارجية الروسية اليوم، الثلاثاء 14 جانفي 2020، أن قائد "الجيش الوطني" الليبي، المشير خليفة حفتر غادر موسكو دون التوقيع على إتفاق وقف إطلاق النار.
وأكدت وزارة الخارجية بعد يوم من إجراء محادثات بين ممثلين عن حكومة الوفاق الليبية والمشير خليفة حفتر، وبمشاركة ممثلين عن روسيا وتركيا، أن موسكو ستواصل العمل مع طرفي الصراع في ليبيا للتوصل إلى تسوية.
وكالة تاس
كانت هذه تفاصيل خبر الخارجيّة الروسيّة: حفتر غادر موسكو دون التوقيع على إتفاق وقف إطلاق النار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اخر خبر وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.