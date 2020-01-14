الخارجيّة الروسيّة: حفتر غادر موسكو دون التوقيع على إتفاق وقف إطلاق النار

أعلنت وزارة الخارجية الروسية اليوم، الثلاثاء 14 جانفي 2020، أن قائد "الجيش الوطني" الليبي، المشير خليفة حفتر غادر موسكو دون التوقيع على إتفاق وقف إطلاق النار.

وأكدت وزارة الخارجية بعد يوم من إجراء محادثات بين ممثلين عن حكومة الوفاق الليبية والمشير خليفة حفتر، وبمشاركة ممثلين عن روسيا وتركيا، أن موسكو ستواصل العمل مع طرفي الصراع في ليبيا للتوصل إلى تسوية.

وكالة تاس