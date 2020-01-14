مسلح يقتل 5 مصلين باليمن

أفادت مصادر إعلامية بمقتل وإصابة 16 شخصاً برصاص مسلح في مديرية لودر بمحافظة أبين، جنوب اليمن، عندما أطلق مسلح النار على المصلين في أحد المساجد، فيما لاذ المسلح بالفرار بعد ارتكابه الجريمة، وسط حالة من الذهول أصابت سكان القرية، وذكرت مواقع إخبارية محلية أن 5 أشخاص قتلوا وأصيب 11 آخرون، بإطلاق نار نفذه مسلح على المصلين بأحد مساجد مديرية لودر، التابعة لمحافظة أبين. وأوضحت المواقع أن مسلحا يعتقد أنه يعاني من حالة نفسيه، باشر المصلين بوابل من الرصاص في مسجد قرية الصلعاء بمديرية لودر، أثناء صلاة الظهر ما أدى إلى سقوط 15 شخصا ما بين قتيل وجريح، فيما تأكد مقتل 5 أشخاص من بينهم إمام المسجد ووالد القاتل، بينما أصيب 11 آخرون، بعضهم إصابته خطيرة.



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