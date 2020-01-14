تعثر اتفاق فرقاء ليبيا وارتفاع في قتلى المرتزقة

فيما غادر قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر موسكو بدون التوقيع على اتفاق لوقف إطلاق نار، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن وقف إطلاق النار في ليبيا يبقى ساريا إلى أجل غير محدد، رغم رفض المشير حفتر توقيع اتفاق رسمي لأنه بحاجة إلى «يومين» إضافيين لدراسته، وأكدت الوزارة أن اجتماع موسكو، الاثنين، بين الأطراف الليبية أفضى إلى «التوصل لاتفاق مبدئي بين الأطراف المتنافسة للإبقاء على وقف الأعمال العدائية وتمديده إلى أجل غير محدد».

حفتر يغادر

وغادر المشير خليفة حفتر موسكو بدون التوقيع على اتفاق لوقف إطلاق نار وافق عليه خصمه لإنهاء 9 أشهر من القتال، في انتكاسة مع اقتراب موعد مؤتمر للسلام سيعقد في برلين.

قتلى المرتزقة

ميدانياً، كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، عن مقتل 3 عناصر من المرتزقة ضمن فصائل ما يسمى بـ»الجيش الوطني» الموالي للحكومة التركية، في المعارك الدائرة في ليبيا، وبحسب المعلومات التي حصل عليها المرصد السوري، ينتمي المقاتلون إلى فصيل الحمزات، ليرتفع عدد القتلى جراء العمليات العسكرية في ليبيا إلى 14 مقاتلا من فصائل "لواء المعتصم" و "فرقة السلطان مراد" و "لواء صقور الشمال" و "الحمزات".

عمليات إعدام

أكد المرصد أن تلك الفصائل الموالية لتركيا تنفذ عمليات إعدام ميدانية بحق الأسرى الذين سقطوا في قبضتها خلال المعارك التي جرت قرب العاصمة الليبية. ورصد المرصد السوري في 10 يناير، توافد جثث المرتزقة السوريين ممن تطوعوا للقتال في ليبيا من فصائل الجيش الوطني عبر صناديق خشبية، حيث تم رصد مقتل 6 عناصر من الفصائل الموالية لتركيا، بعد مقتل 3 عناصر من لواء المعتصم و3 عناصر من السلطان مراد، إضافة إلى مقاتل من فرقة المعتصم الموالية لتركيا.

Advertisements

قتلى المرتزقة في ليبيا

مقتل 3 عناصر من لواء المعتصم

3 عناصر من السلطان مراد

مقاتل واحد من فرقة المعتصم

قتلى من لواء الحمزات

من لواء صقور الشمال