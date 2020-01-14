واشنطن تدرس إدراج الإخوان منظمة إرهابية

كيفية تحقيق ذلك
وأضاف بومبيو «نحن ما زلنا نحاول معرفة كيفية تحقيق ذلك، هناك عناصر داخل الإخوان المسلمين لا شك في أنهم إرهابيون، وهم مدرجون على قائمة الإرهاب.. نحن نحاول أن نضمن أننا نقوم بالإدراج بشكل صحيح، ونحدد الموضوع بشكل صحيح، وضمان الأساس القانوني لذلك». واستطرد بومبيو شارحاً أن عملية «الإدراج كمنظمة إرهابية» قد تبدو مجرد قرار، لكنها في الحقيقة تحتاج لكم من العمل لضمان وجود الأساس القانوني لذلك، ولضمان تواجد البيانات الصحيحة قبل عملية الإدراج.
خطر حقيقي
وشدد على أن تلك الأمور لا بد أن تتوافر «قبل أن تدرج فردا أو مجموعة على قائمة الإرهاب»، مشيراً إلى أنه عمل عميق وقوي جداً و»يجب القيام به بطريقة صحيحة»، وأضاف «نحاول أن ننتهي من هذه العملية؛ إدراج الإخوان كمنظمة إرهابية».. ولا أعرف متى ستنتهي.. إلا أنني أعرف أن هناك خطراً حقيقياً من الإخوان المسلمين في العديد من الدول في الشرق الأوسط»، واختتم أنه «يجب أن نقوم بدورنا ونأمل مشاركة أصدقائنا الأوروبيين».
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