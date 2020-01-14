الانقلابيون يفرضون أحكاماًً «داعشية» على سكان صنعاء

صنعاء، عدن (الاتحاد) اتهمت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً ميليشيات الحوثي الانقلابية بفرض وتطبيق «أحكاماً عرفية داعشية» على أهالي العاصمة صنعاء وبقية المناطق الخاضعة لسيطرتها في شمال البلاد. ونشر وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، ليل الاثنين، على حسابه على تويتر مقطع فيديو قصير يظهر عناصر حوثية تقوم بالقوة بجز قصات شعر رؤوس عدد من الشباب والأطفال في صنعاء، وتهديدهم بإرسالهم إلى الجبهات للقتال في صفوف الميليشيا الانقلابية ضد القوات الحكومية.

وقال الوزير الإرياني في تغريدة إن «الميليشيا الحوثية» تلاحق الشباب والأطفال في شوارع العاصمة المختطفة صنعاء وتحتجزهم بتهم قصات الشعر وتطبق أحكامها العرفية على الطريقة الداعشية، في نموذج آخر لحالة الحقوق والحريات والجرائم والانتهاكات التي يتعرض لها المدنيون في مناطق سيطرتها بصورة يومية»، مشيراً إلى أن الميليشيات «ترتكب هذه الجرائم والانتهاكات بحق المدنيين في مناطق سيطرتها بصورة لم يسبق لها مثيل إلا على يد التنظيمات الإرهابية «داعش، القاعدة» وعلى مرأى ومسمع من المجتمع الدولي».

إلى ذلك، قتل يمني، وأصيب اثنان آخران بانفجار لغم أرضي زرعته ميليشيا الحوثي الانقلابية في طريق عام بمديرية خب والشعف التابعة لمحافظة الجوف، شمال شرق اليمن.

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