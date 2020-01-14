المرصد السوري: ارتفاع عدد قتلى «مرتزقة» تركيا في ليبيا

لندن (مواقع إخبارية)

ذكر المرصد السوري أن عدد القتلى في صفوف المرتزقة من فصائل «الجيش الوطني» السوري الموالين لتركيا، المقاتلين في ليبيا، ارتفع إلى 14 شخصاً، بعد مقتل 3 من هؤلاء مؤخراً. وأوضح في تقرير له أمس أن المقاتلين الثلاثة القتلى ينتمون إلى فصيل «الحمزات»، مشيرة إلى ورود معلومات عن قتلى آخرين. وأفاد المرصد السوري بأن المسلحين السوريين القتلى في ليبيا وعددهم حتى الآن 14 ينتمون إلى «لواء المعتصم وفرقة السلطان مراد ولواء صقور الشمال والحمزات».

وفي الوقت نفسه قال المرصد إن لديه معلومات تشير إلى أن الفصائل الموالية لتركيا تنفذ عمليات إعدام ميدانية بحق الأسرى الذين سقطوا في قبضتها خلال المعارك التي جرت قرب العاصمة الليبية. وذكر المرصد السوري أيضاً أن دفعة جديدة من المقاتلين «المرتزقة» يقدر عددها بـ100 شخص، وصلت إلى تركيا تمهيداً لنقلها قريباً إلى ليبيا. ولفت المصدر إلى أنه كان أعلن في 10 يناير عن وصول جثث لـ«مرتزقة سوريين» ممن تطوعوا للقتال بليبيا في صناديق خشبية، مضيفاً أن تركيا وعدت ذويهم بتعويض مالي كبير لمدة عامين، علاوة على مغريات أخرى.