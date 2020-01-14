رئيس البرلمان الليبي يكشف لـ«الاتحاد»: لجنة الـ40 لهيكلة المجلس الرئاسي وتشكيل حكومة وحدة وطنية

بنغازي (الاتحاد) أكد رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، أن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ستشكل لجنة من 40 شخصية تتولى هيكلة المجلس الرئاسي الليبي، وتشكيل حكومة وحدة وطنية منفصلة عن الرئاسي، مشيراً إلى أن البعثة الأممية ستتولى اختيار 14 شخصية على أن يختار مجلس النواب 13 شخصية ومجلس الدولة مثلهم.

وكشف رئيس البرلمان الليبي، في تصريحات لـ«الاتحاد» عن كواليس ما جرى في اجتماع موسكو الأخير، مشيراً إلى أن بنود الاتفاق الروسي التي طرحت عليهم هي تأييد مبادرة روسيا وتركيا لوقف إطلاق النار غير محددة الإطار الزمني، التأكيد على عدم الحل العسكري وتسوية الأزمات بالحل السياسي، مؤكداً رفض البرلمان والقيادة العامة مشاركة تركيا في هذه المبادرة. وشدد رئيس مجلس النواب الليبي على أن بنود الاتفاق شملت أيضاً التأكيد على وقف إطلاق النار بدون شروط، وتجميد خطوط التماس الفعالة للجانبين ووقف الأعمال القتالية، تشكيل فرق عمل للتسوية السياسية وحل المسائل العالقة بين الأطراف.

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