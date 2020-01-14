البرلمان العربي يؤكد خيار السلام في اليمن

أحمد شعبان (القاهرة)

شارك وفد اللجنة البرلمانية الإماراتية للمجلس الوطني الاتحادي في أعمال اجتماعات اللجان النوعية والفرعية بالبرلمان العربي، في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، أمس لمناقشة عدد من الموضوعات الاستراتيجية والمهمة وإقرار عدد من مشاريع القرارات لعرضها على الجلسة العامة الثانية التي ستعقد برئاسة الدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي.

وفي تصريح لـ «الاتحاد»، أكد محمد أحمد اليماحي عضو لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي، أن لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي ناقشت عدة قضايا مهمة ومستجدات العمل العربي المشترك، ومنها وثيقة الأمن المائي العربي، والتي تهدف لتحقيق الأمن المائي في الوطن العربي باعتباره جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي العربي.

وكذلك مستجدات الأوضاع في الدول العربية، ومنها التأكيد على خيار السلام المبني على مرجعيات الحل السياسي في اليمن، والمتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن الدولي وعلى رأسها القرار 2216 لعام 2015، مشيراً إلى أن اللجنة ناقشت تطور الأحداث في جمهورية العراق وأكدت دعمها لمطالب المحتجين السلميين، وإدانة واستنكار اتخاذ الولايات المتحدة وإيران الأراضي العراقية ساحة للصراع العسكري، والتأكيد على موقف البرلمان العربي الثابت والداعم لأمن واستقرار العراق ووحدة أراضيه.

وضم الوفد أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، أعضاء البرلمان العربي، كل من محمد أحمد اليماحي عضو لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي، وناعمة عبدالله الشرهان النائب الثاني لرئيس المجلس عضوة لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب، وأحمد بوشهاب السويدي عضو لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، وشذى سعيد النقبي عضوة لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان.