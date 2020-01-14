مصرع 10 حوثيين بقصف وهجوم في الضالع وصعدة

عقيل الحلالي (صنعاء)

انتقد مسؤول يمني على صلة بمهام بعثة الأمم المتحدة في محافظة الحديدة، أمس، تبني مجلس الأمن الدولي، قراراً بتجديد ولاية البعثة الدولية لمدة ستة أشهر.

وقال العميد صادق دويد، عضو الفريق الحكومي في لجنة إعادة الانتشار الأممية في الحديدة، إن بعثة الأمم المتحدة في المحافظة الساحلية برئاسة الجنرال الهندي أبهيجيت جوها، لم تحرز خلال عام كامل «أي تقدم لتنفيذ اتفاق استوكهولم» .

إلى ذلك، قتل خمسة مسلحين حوثيين، وجرح آخرون أمس في قصف مدفعي للقوات اليمنية المشتركة، المدعومة من التحالف العربي، استهدف تعزيزات للميليشيات الانقلابية شمال محافظة الضالع.

وذكر متحدث عسكري يمني أن القوات المشتركة استهدفت تعزيزات للميليشيات الحوثية كانت في طريقها إلى جبهة مريس القريبة من مدينة دمت شمال الضالع، مشيراً إلى أن القصف أسفر عن مصرع خمسة من عناصر الميليشيا بينهم القيادي الحوثي الميداني نسيم بابكر.

وأفاد المركز الإعلامي للجيش اليمني بأن قوات تابعة للجيش شنت مساء الاثنين هجوماً مباغتاً على ميليشيا الحوثي في قطابر انتهى بتحرير مرتفعات مطلة على «وادي جلال» المحاذي لسوق آل ثابت بالمديرية ذاتها، مؤكداً أن الهجوم أسفر عن مقتل خمسة حوثيين، بينهم قيادي ميداني يدعى «أبو علي»، وإصابة آخرين.