سقوط صواريخ على قاعدة عسكرية عراقية شمال بغداد

تعرضت قاعدة "التاجي" العسكرية شمالي العاصمة العراقية بغداد لهجوم صاروخي اليوم الثلاثاء.

وقال الجيش العراقي إن معسكر "التاجي" للتدريب استهدف "بصواريخ كاتيوشا".

ولم يشر بيان، صادر عن خلية الإعلام الأمني الرسمية، إلى عدد الصواريخ وما إذا كانت أصابت قاعدة التاجي، غير أنها أكدت عدم وقوع ضحايا.

وذكرت تقارير إعلامية عراقية أن القاعدة تعرضت لقصف بخمسة صواريخ.

وتعرضت قواعد عسكرية عراقية، ينتشر فيها جنود من التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش الإرهابي بينهم أميركيون، لهجمات صاروخية على مدى الأسابيع الماضية.

وقال الجيش العراقي، في بيان، إن أربعة أشخاص أصيبوا يوم الأحد بعد إطلاق ثمانية صواريخ "كاتيوشا" على قاعدة "بلد" الجوية التي تستضيف عسكريين أميركيين وتبعد نحو 80 كيلومترا شمالي بغداد.

وقالت مصادر عسكرية إن المصابين جنود عراقيون.

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