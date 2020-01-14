«النواب الأميركي» يصوت الأربعاء على إحالة قضية «عزل ترامب» إلى الشيوخ

قال نواب، اليوم الثلاثاء، إن مجلس النواب الأميركي الذي يقوده الديمقراطيون سيصوت غداً الأربعاء على قرار إحالة اتهامات رسمية في إطار مساءلة الرئيس دونالد ترامب إلى مجلس الشيوخ ليقترب بذلك خطوة أخرى نحو محاكمة ترامب.

وأضاف عضو مجلس النواب الديمقراطي هنري كويلار، أن نانسي بيلوسي رئيسة المجلس قالت خلال اجتماع حزبي إنها ستعلن أيضاً أسماء فريق «المديرين» الديمقراطيين الذين سيرأسون الادعاء في محاكمة ترامب.

وسيسمح التصويت الذي يجري الأربعاء لمجلس الشيوخ ببدء المحاكمة في وقت قريب قد يكون هذا الأسبوع. ولكن من المرجح ألا يتم سماع المرافعات الاستهلالية قبل الأسبوع المقبل على أقرب تقدير، لأن من المرجح أن تستغرق الأمور الشكلية مثل أداء الأعضاء اليمين عدة أيام بمجلس الشيوخ.

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ومن المتوقع أن يبرئ مجلس الشيوخ ساحة ترامب نظراً لعدم إبداء أي جمهوري تأييده لعزله وهي خطوة تتطلب موافقة أغلبية الثلثين بالمجلس.

وينفي ترامب ارتكاب أي مخالفات ورفض مساءلته ووصفها بمحاولة حزبية لإبطال فوزه في انتخابات 2016، بينما يواجه انتخابات في نوفمبر يسعى خلالها للفوز بفترة ثانية في السلطة.