الحريري: حل الوضع في لبنان هو تشكيل حكومة جديدة

أكّد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية سعد الحريري، عصر اليوم الثلاثاء، أن أساس حل الوضع في البلاد يكمن في تشكيل حكومة جديدة وليس «تعويم» حكومة تصريف أعمال.

وفي تصريحات للصحفيين عقب ترؤسه اجتماع كتلة «المستقبل» النيابية في مقره في بيروت، أكد الحريري أن «أساس الحل هو تشكيل حكومة جديدة وليس تعويم حكومة استقالت بطلب من الشارع».

وبدا أن الحريري كان يرد على انتقادات وجهت إليه في الفترة السابقة من بعض الأطراف السياسية، لجهة عدم ممارسته مع حكومته تصريف الأعمال.

وأضاف الحريري، بحسب بيان صادر عن مكتبه الإعلامي، أنه «يقوم بتصريف الأعمال بشكل كامل بحسب الدستور». أما إذا كان المطلوب أكثر، فلا مشكلة.

وقال الرئيس الحريري «منذ أن قدمت استقالتي وأنا أصرف أعمالاً، وأستغرب حقيقة الكلام عن تصريف الأعمال لأني لا أرى شيئاً متوقفاً على هذا الصعيد». ولكن الأساس هو تشكيل حكومة جديدة. كفانا (لف ودوران) حول أساس الحل».

وأوضح أن «هناك الرئيس المكلف حسان دياب الذي لديه مهمة تشكيل حكومة مع من أسموه لهذه المهمة، فليشكل الحكومة مع فخامة الرئيس ونقطة على السطر. إذا كان هناك مكان قصّرت فيه بتصريف الأعمال، فليخبروني أين هو».

ورداً على سؤال عن المطالبة باجتماع حكومة تصريف الأعمال، قال الحريري «حكومة تصريف الأعمال لديها عدة صلاحيات ونحن نستخدم هذه الصلاحيات في حدودها».

وأضاف «إذا فرضنا أني تحدثت مع البنك الدولي واتفقنا على أمر ما، فهل بإمكاني أن أنفذ هذا الاتفاق ضمن حكومة تصريف أعمال؟ كلا، لا يمكن. فمن يستطيع أن ينفذ مثل هذه الأمور هي حكومة تحوز على الثقة من مجلس النواب وتعمل بشكل طبيعي».

وتابع الحريري «الأساس اليوم إذا هو تشكيل حكومة. فهل المطلوب ضرب الدستور؟ علينا حل الأمور كما يجب أن تُحل. الدستور واضح جداً، يستقيل رئيس الحكومة، ثم تحصل استشارات ملزمة وتتم تسمية رئيس حكومة مكلف يشكل حكومة جديدة بالاتفاق مع رئيس الجمهورية. هل المطلوب أن نتذاكى على الشعب اللبناني؟ أنا أقوم بعملي كاملاً».

يذكر أن الرئيس الحريري كان قد أعلن استقالة حكومته بعد 13 يوماً من اندلاع الاحتجاجات الشعبية في 17 أكتوبر الماضي «تجاوباً مع إرادة الكثير من اللبنانيين الذين نزلوا إلى الساحات ليطالبوا بالتغيير»، بحسب بيان استقالته.

وكلف الدكتور حسان دياب بتشكيل حكومة جديدة في 19 ديسمبر الماضي، لكن دياب لم ينجح حتى الآن في تشكيل الحكومة.