كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اشتباكات بين الأجهزة الأمنية وداعش في الدجيل شمال بغداد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
اندلعت اشتباكات بين الأجهزة الأمنية العراقية وتنظيم داعش الإرهابي في الدجيل شمال غرب بغداد.
وأفاد مصدر امني، الثلاثاء، بان عناصر في "داعش" هاجموا مرقد ديني في قضاء الدجيل، فيما اشار الى ان القوات الامنية باسناد العشائر اشتبكت معه.
وقال المصدر، إن "عناصر في تنظيم داعش استهدفوا مرقد الشيخ ابراهيم في قضاء الدجيل بعدد من قذائف الهاون ما ادى الى الحاق اضرار مادية دون وقوع اية خسائر بشرية".
واضاف المصدر ان "ذلك اعقبه اشتباكات بين عناصر التظيم الارهابي من جهة والقوات الامنية باسناد العشائر من جهة أخرى"، مشيرا الى انه "لم تعرف حجم الخسائر البشرية التي خلفتها هذه الاشتباكات".