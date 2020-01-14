كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عبد المهدي: العراق قادر على تجاوز كل الظروف الصعبة والمعقدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد رئيس الوزراء العراقي المستقيل عادل عبد المهدي، اليوم الثلاثاء، قوة العراق وقدرته على تجاوز كل الظروف الصعبة والمعقدة.

وقال في جلسة لمجلس الوزراء إن "علاقات العراق الخارجية في أفضل حالاتها"، مشدداً على أهمية إحترام حقوق المواطنين والاستماع لآرائهم والعمل وفق الدستور والقانون لبسط سلطة الدولة.

وجدد تصميم الحكومة العراقية على منع بقاء السلاح خارج الدولة، وضرورة تواصل الجهود لمواجهة بقايا داعش واحباط محاولاتها لاستغلال الظروف.