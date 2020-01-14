كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الدولية للهجرة: عودة حوالي 1000 مهاجر إلى ليبيا في عام 2020 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، إن 953 مهاجرًا على الأقل، من بينهم 136 امرأة و85 طفلًا، قد أعيدوا إلى الشواطئ الليبية في أول أسبوعين من عام 2020 بعد محاولتهم المغادرة عن طريق البحر.

ووفقًا لوكالة "الأناضول" التركية، صرحت صفا مشلي المتحدثة باسم المنظمة الدولية للهجرة في مؤتمر إعلامي للأمم المتحدة في مكاتب الأمم المتحدة في جنيف: "غادر معظمهم إلى طرابلس وتم نقلهم جميعًا إلى مراكز الاحتجاز".

وأضافت أن سفن البحث والإنقاذ التابعة للمنظمات غير الحكومية أفادت بأنها أنقذت 237 آخرين.

وقالت المتحدثة باسم المنظمة الدولية للهجرة "الزيادة الحالية المفاجئة في عدد المغادرين تثير القلق بشكل خاص بالنظر إلى محدودية قدرة البحث والإنقاذ في البحر المتوسط ​​وعلى وجه التحديد في وسط البحر المتوسط".

وذكرت المسهلي أن المهاجرين العائدين هم من بين أكثر من 1000 ممن غادروا ليبيا عن طريق البحر منذ 1 يناير، ويعود ذلك جزئيًا إلى أعنف الاشتباكات التي شهدتها طرابلس منذ بدء القتال قبل تسعة أشهر.

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وأخبر المهاجرون المنظمة الدولية للهجرة في نقاط النزول في ليبيا أن التصعيد في القتال في العاصمة وحولها والوضع الإنساني المتدهور هما السببان الرئيسيان وراء هذه الزيادة في عدد المغادرين.

ونفذت معظم عمليات العودة من قبل خفر السواحل الليبي.

خلال نفس الفترة من العام الماضي، انتشل خفر السواحل 23 جثة ولم يتم إعادة أي مهاجرين إلى ليبيا.

لا يزال أكثر من 1000 مهاجر آخر سجلوا برنامج العودة الإنسانية الطوعية التابع للمنظمة الدولية للهجرة محاصرين في ليبيا بسبب الوضع الأمني.

وأوضحت مشلي: "لقد أدت البيئة الصعبة وغير الآمنة في عاصمة البلاد إلى تعطيل أنشطة الطيران، مما أعاق شريان الحياة المهم للمهاجرين الذين تقطعت بهم السبل".

