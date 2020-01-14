كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الثلاثاء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ترصد بوابة الخليج 365، أبرز أحداث العالم اليوم الثلاثاء 14/1/2020 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.

أعلن مجلس النواب الأمريكي الذي يقوده الديمقراطيون، التصويت على قرار إحالة اتهامات رسمية في إطار مساءلة الرئيس دونالد ترامب إلي مجلس الشيوخ ليقترب بذلك خطوة أخرى نحو محاكمة ترامب، يوم الأربعاء القادم.

Advertisements

آخر الأخبار العاجلة في العالم || اشتباك بين القوات المسلحة السودانية والعمليات في كافوري