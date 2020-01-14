كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الثلاثاء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ترصد بوابة الخليج 365، أبرز أحداث العالم اليوم الثلاثاء 14/1/2020 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.
أخبار عاجلة الآن || النواب الأمريكي يصوت على إحالة اتهامات رسمية لترامب الأربعاء
أعلن مجلس النواب الأمريكي الذي يقوده الديمقراطيون، التصويت على قرار إحالة اتهامات رسمية في إطار مساءلة الرئيس دونالد ترامب إلي مجلس الشيوخ ليقترب بذلك خطوة أخرى نحو محاكمة ترامب، يوم الأربعاء القادم.
آخر الأخبار العاجلة في العالم || اشتباك بين القوات المسلحة السودانية والعمليات في كافوري
اندلعت اشتباك بين القوات المسلحة السودانية وقوات هيئة العمليات، مساء اليوم الثلاثاء، في منطقة كافوري، نقلا عن شبكة "24 لايف".
أخبار عالمية عاجلة اليوم || الجيش الليبي: لا مجال للتسوية إلا بالحل العسكري
قال مدير إدارة التوجيه المعنوي بالقيادة العامة للجيش خالد المحجوب، إنه لا يمكن التفاهم مع الميليشيات المسلحة التابعة لقوات الوفاق التي تقاتل في العاصمة طرابلس إلا بالحل العسكري، بعد رفضها جميع الحلول السياسية والخيارات السلمية.