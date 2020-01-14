كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نتنياهو: لن نسمح لإيران بحيازة سلاح نووي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عدم السماح لإيران بحيازة سلاح نووي.

ودعا نتنياهو، خلال تصريحاته، مساء الثلاثاء، الدول الغربية إلى فرض آلية العقوبات التلقائية على إيران في الحال.

وتخلت طهران أكثر عن التزاماتها بموجب اتفاقية عام 2015 مع القوى العالمية الست بإعلانها في السادس من يناير كانون الثاني أنها ستلغي القيود المفروضة على تخصيب اليورانيوم، مع أنها قالت إنها ستواصل التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.