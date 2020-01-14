كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ثلاث دول أوروبية تؤكد تفعيل آلية فض النزاع النووي مع إيران والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الدول الأوروبية الثلاث (فرنسا وبريطانيا وألمانيا)، اليوم الثلاثاء، أنها قامت رسميا بتفعيل آلية فض النزاع المنصوص عليها في الاتفاق النووي مع إيران وذلك في أقوى خطوة يتخذها الأوروبيون إلى الآن لتنفيذ الاتفاق الذي يلزم إيران بتقييد برنامجها النووي.

وقالت الدول الأوروبية إنها تعمل لتجنب أزمة حول الانتشار النووي تضاف إلى المواجهة المتصاعدة في الشرق الأوسط.

وقالت الدول الأوروبية الثلاث في بيان مشترك ”نحن لا نقبل التذرع بأن لإيران الحق في الحد من الالتزام بالاتفاقية“ موضحة أنه لم يُعد أمامها خيار سوى تفعيل الآلية التي يمكن أن تؤدي في نهاية المطاف إلى فرض عقوبات دولية على طهران.

وأضافت: "بدلاً من عكس المسار، اختارت إيران تقليص الالتزام بشكل أكبر".

Advertisements

وتخلت طهران أكثر عن التزاماتها بموجب اتفاقية عام 2015 مع القوى العالمية الست بإعلانها في السادس من يناير كانون الثاني أنها ستلغي القيود المفروضة على تخصيب اليورانيوم، مع أنها قالت إنها ستواصل التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأردف بيان الدول الثلاث: "فعلنا ذلك بنية طيبة بهدف شامل هو الحفاظ على الاتفاق النووي وبأمل مخلص في إيجاد وسيلة للسير قدما تجاه حل الأزمة من خلال حوار دبلوماسي بناء مع الحفاظ على الاتفاق والاستمرار ضمن إطاره".

وفي مسعى لإبقاء الباب مفتوحا أمام حل دبلوماسي، قالت الدول الثلاث إنها لم تنضم للحملة الأمريكية لممارسة أقصى ضغط ممكن على إيران.