كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الوزراء البريطاني يرفض استقلال اسكتلندا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كتب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، رسالة إلى الوزيرة الأولى الاسكتلندية نيكولا ستورجيون اليوم الثلاثاء، يرفض فيها طلب منحها الصلاحيات لإجراء استفتاء استقلال اسكتلندا آخر.

كما هي الحال، لا يمكن إجراء الاستفتاء دون موافقة حكومة المملكة المتحدة.

وكتبت ستورجيون إلى جونسون في ديسمبر تطلب منه الدخول في مفاوضات حول نقل سلطة إجراء استفتاء من لندن إلى إدنبرة.

كتب جونسون في خطاب نشره على تويتر."لا يمكنني الموافقة على أي طلب لنقل السلطة من شأنه أن يؤدي إلى مزيد من استفتاءات الاستقلال".

وقال إنه أخبر ستورجيون بأنها وافقت على أن استفتاء عام 2014، الذي صوت فيه الاسكتلنديون بنسبة 55٪ -45٪ للبقاء في المملكة المتحدة.

وأضاف "استفتاء آخر على الاستقلال سيواصل الركود السياسي الذي شهدته اسكتلندا على مدى العقد الماضي، لقد حان الوقت لنعمل جميعًا على الجمع بين المملكة المتحدة بأكملها".

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وتجادل ستورجيون بأن تصويت 2016 على مغادرة الاتحاد الأوروبي، مع استعداد بريطانيا لمغادرة الكتلة في 31 يناير، ويتطلب استفتاءً جديدًا على الاستقلال لأن الاسكتلنديين صوتوا بأغلبية ساحقة ضد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بينما أيده غالبية الناخبين الإنجليز.

تشير استطلاعات الرأي إلى أن الأسكتلنديين سيرفضون الاستقلال مرة أخرى بفارق ضئيل، على الرغم من أن الحزب الوطني الاسكتلندي (Sturgeon) الاسكتلندي فاز بـ 48 من أصل 59 مقعدًا في اسكتلندا في الانتخابات الوطنية التي جرت في بريطانيا الشهر الماضي، حيث حصل على 45٪ من الأصوات، بزيادة 8 نقاط مئوية عن عام 2017.

وصرحت الوزيرة الاسكتلندية أن استجابة جونسون لطلبها يمكن التنبؤ بها وأنه يعيق إجراء تصويت آخر لأنه لم يكن لديه قضية إيجابية لإبقاء الاتحاد الذي مضى عليه أكثر من 300 عام.

وأضافت في بيان "في حين أن استجابة اليوم ليست مفاجئة - بل توقعناها بالفعل – ولكننا لن نتوقف".

وقالت "ليس من المستدام سياسيًا أن تقف أي حكومة في وستمنستر في طريق حق شعب اسكتلندا في تقرير مستقبله والسعي إلى عرقلة التفويض الديمقراطي الواضح لاستفتاء الاستقلال".

وأوضحت أن الحكومة الاسكتلندية ستضع خطواتها التالية في وقت لاحق من هذا الشهر، وستسعى للحصول على دعم البرلمان الاسكتلندي مرة أخرى للحصول على استفتاء آخر.