القدس - بواسطة محمد عز العرب - ودّع فريق الدرجة الممتازة، هبوعيل أم الفحم، المنافسة على كأس الدولة بعد خسارته أمام فريق الدرجة العليا، مكابي حيفا، بهدف مقابل لا شيء، ضمن مباريات الدور ثمن النهائي.
واستضاف الفريق الفحماوي مجريات المباراة على استاد العفولة، وسط حضور الآلاف من المشجعين.
وأسفر شوط المباراة الأول عن تعادل الفريقين سلبيا 0-0، وخلال أحداث الشوط الثاني وتحديدًا في الدقيقة 57 جاء هدف المباراة الوحيد والفوز لصالح الفريق الضيف من حيفا.
ووصل هبوعيل أم الفحم إلى فرص تهديفية عديدة خلال مجريات المباراة، إلا أنه لم ينجح في ترجمة أي منها إلى داخل مرمى الفريق الخصم.
تجدر الإشارة إلى أن هبوعيل أم الفحم كان قد تأهل إلى الدور ثمن النهائي بعد إطاحته بفريق الدرجة العليا، مكابي تل أبيب، خارج المسابقة بعد الفوز عليه بثلاثية مقابل هدفين.
وبالتالي، تتجه أنظار هبوعيل أم الفحم نحو الدوري، حيث سيخوض مباراته المقبلة أمام شقيقه أبناء اللد على ملعب الأخير يوم الجمعة الوشيك.
كانت هذه تفاصيل خبر هـ. أم الفحم يودّع المنافسة على كأس الدولة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.