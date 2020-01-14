السودان تبقي على 657 جنديًا في اليمن

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت قوات "الدعم السريع" التابعة للجيش السوداني، اليوم الثلاثاء، تقليص قواتها المتواجدة في اليمن إلى 657 جنديًا.

وفي مقابلة مع الناطق باسم قوات "الدعم السريع"، قال العميد جمال جمعة آدم، إن مجموعة "بسيطة" تبقت من القوات السودانية في اليمن، وهي آخر قوة موجودة هنالك تمثل 657 فردًا.

وأضاف جمعة آدم، أنه "حتى رئاسة القوات السودانية رجعت إلى العاصمة الخرطوم"، مشيرًا إلى أنّ قوات بلاده كانت لديها مهام دفاعية ضمن قوات التحالف العربي.

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(الأناضول)

وأوضح العقيد، أن "القوات السودانية الموجودة في اليمن كانت تعمل ضمن قطاعين، قطاع الإمارات داخل عدن جنوبي السودان، والقطاع السعودي الذي يمتد من الحدود السعودية اليمنية، فيما ظلت القوات السودانية في الجبهات الدفاعية تعمل مع قوات التحالف العربي".

وسبق أن أعلن رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، يوم 8 كانون الأول/ ديسمبر عام 2019، عن تقليص عدد عسكريي بلاده العاملين في اليمن ضمن قوات التحالف العربي بقيادة السعودية، من 15 ألفًا إلى 5 آلاف.

وجرت هذه التطورات بعد أن أكد حمدوك عزمه على سحب جميع القوات السودانية المتواجدة في اليمن، مشددًا على أن انخراط بلاده العسكري في الأزمة اليمنية "إرث تركه نظام الرئيس المخلوع"، عمر البشير، وأكد ضرورة تسوية النزاع اليمني بوسائل سياسية.