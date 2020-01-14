العراق: هجوم صاروخي على قاعدة تأوي أميركيين شمال بغداد

القدس - بواسطة محمد عز العرب - وردت أنباء عن سقوط صاروخ كاتيوشا واحد على الأقل في محيط قاعدة التاجي التي تضم جنودًا أميركيين شمال العاصمة العراقية، بغداد، مساء اليوم، الثلاثاء. تفاصيل أوفى فور ورودها...

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