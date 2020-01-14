قوات الأمن تطلق غاز مسيل للدموع لتفريق المتظاهرين في بيروت

الثلاثاء 14 يناير 2020

قوات الشرطة اللبنانية Advertisements

اندلعت مواجهات بين متظاهرين وقوات الأمن اللبنانية أمام مصرف لبنان في العاصمة بيروت، وتحاول قوات الأمن تفريق المحتجين وتطلق الغاز المسيل للدموع، وذلك وفقا لما نشره موقع "سكاي نيوز عربية".



شهدت مختلف المناطق اللبنانية، اليوم الثلاثاء، موجة جديدة من التظاهرات، تخللتها صدامات بين القوى الأمنية والمحتجين، لا سيما في العاصمة بيروت وطرابلس شمال لبنان، ووقعت مناوشات بين المحتجين والقوى الأمنية في منطقة جسر الرينغ، الذي يعد الطريق الرئيس الذي يربط العاصمة بيروت بمحيطها، وتم توقيف عدد من المحتجين في محاولة من القوى الأمنية فتح الطريق بالقوة.

وأفادت وسائل إعلام لبنانية بأن شابين حاولا إضرام النار بنفسيهما عند جسر الرينغ، وتدخل المحتجون لمنعهما.