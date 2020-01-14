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دبابات الجيش السوداني تدخل حي كافوري مع انتهاء المدة المحددة للمتمردين

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السعودية نيوز 0 تبليغ

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الثلاثاء 14 يناير 2020

دبابات تدخل حي كافوري بالخرطوم

عزز الجيش السوداني، مساء اليوم الثلاثاء، انتشاره في العاصمة الخرطوم، حيث نشر دبابات في إطار تحركاته للتصدي لتمرد عناصر من جهاز المخابرات العامة.

وأدخل الجيش السوداني عدة دبابات في حي كافوري، الذي يتواجد فيه مقر لهيئة العمليات لجهاز المخابرات.

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وشهد حي كافوري، في وقت سابق من الثلاثاء، تبادل إطلاق نار بين عناصر المخابرات الذين رفضوا تسليم المقر للجيش وقوات الأمن.  

ويأتي تعزيز قوات الجيش في المنطقة مع اقتراب انتهاء مهلة مدتها 4 ساعات، قدمها الجيش للمتمردين لإلقاء السلاح والاستسلام.  

 

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