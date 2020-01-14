إيران تعتقل مصور إصابة الطائرة الأوكرانية بصاروخ

الثلاثاء 14 يناير 2020

اعتقلت السلطات الإيرانية شخصا بث مقطعا مصورا عبر الإنترنت يظهر إصابة طائرة ركاب أوكرانية بصاروخ بعد إقلاعها من مطار الخميني الدولي في طهران، فجر الأربعاء الماضي.



وأوردت وكالة أنباء تسنيم (شبه الرسمية)، الثلاثاء، نقلا عن قاعدة ثأر الله التابعة للحرس الثوري في طهران، أن مصور مقطع إصابة الطائرة الأوكرانية من طراز بوينج 737 التي كان على متنها 176 راكبها في طريقها إلى كييف، 8 يناير/كانون الثاني الجاري، قيد الاعتقال للتحقيق وتحديد الأسباب والعوامل ذات الصلة بالحادث، وفق قولها.

وذكرت "تسنيم" في نبأ مقتضب أن "نتائج التحقيقات مع هذا الشخص (لم تذكر هويته) سيجري إعلانها لاحقا بعد بثه المقطع المصور عبر الفضاء الافتراضي".

وبعد نفي إيراني استمر 3 أيام من الحادث الذي وقع الأربعاء الماضي، أعلنت طهران إطلاق صاروخ عرضي أسقط الطائرة الأوكرانية، وهو ما أثار غضب الشعب الإيراني.

ووقع الحادث في وقت توتر شديد شهدته المنطقة، بعد ساعات قليلة من استهداف النظام الإيراني لقاعدة أمريكية في العراق، رداً على مقتل واشنطن قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني المصنف إرهابيا قاسم سليماني، إثر غارة من طائرة أمريكية مسيرة استهدفت موكبه قرب مطار بغداد بالعراق، في 3 يناير/كانون الثاني الجاري.

Advertisements

وقال المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية غلام حسين إسماعيلي، الثلاثاء، إن السلطات اعتقلت أشخاصا لدورهم في حادث الطائرة الأوكرانية.

ولم يقدم المسؤول الإيراني أي تفاصيل عن عدد هؤلاء الأشخاص الذين جرى اعتقالهم أو المناصب التي يشغلونها.

واعترف الرئيس حسن روحاني في وقت سابق بالمسؤولية عن إسقاط الطائرة الأوكرانية التي راح ضحيتها 176 شخصا.

وقال الرئيس الإيراني، خلال كلمة له تحدث فيها عن حادثة الطائرة الأوكرانية، إن الاعتراف بإسقاط الطائرة الأوكرانية ستتلوه خطوات أخرى، معتبرا أن المسؤول عن إسقاط الطائرة ليس فقط من ضغط على زر إطلاق الصاروخ.

وأكد روحاني أن إيران ستواصل التحقيقات حتى معرفة ملابسات حادث الطائرة الأوكرانية ومحاسبة جميع المقصرين والمسؤولين عنها، وأن حكومته مسؤولة أمام إيران والدول الأخرى التي فقدت رعاياها في الحادث.