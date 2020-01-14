شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. استهداف قاعدة أمريكية في العراق بصواريخ كاتيوشا والان مع التفاصيل

الثلاثاء 14 يناير 2020 قاعدة التاجي أفادت أنباء واردة من العراق، بسقوط صاروخين على قاعدة تستضيف أمريكيين شمال العاصمة العراقية بغداد، وأكدت وكالة أنباء سبوتنيك، في نبأ عاجل لها منذ قليل، نقلاً عن مصدر أمني، إعلانه سقوط خمسة صواريخ كاتيوشا بالقرب من قاعدة التاجي



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