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انفجار مصنع للبتروكيماويات بمقاطعة كتالونيا 

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السعودية نيوز 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن انفجار مصنع للبتروكيماويات بمقاطعة كتالونيا  والان مع التفاصيل

الثلاثاء 14 يناير 2020

صورة ارشيفية

وقع انفجار قوي في مصنع للبتروكيماويات في مقاطعة تاراغونا (التابعة للحكم الذاتي في كاتالونيا) في إسبانيا، وذلك بحسب بيان لهيئة الحماية المدنية التابعة للعموميات.

وجاء في بيان للهيئة "ليس معروفا حاليا ما إذا كان هناك جرحى"، وأوصت الهيئة بأن يبقي السكان المحليون في منازلهم وأن يغلقوا النوافذ والأبواب.

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