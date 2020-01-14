اعلنت خلية الاعلام الامني، الثلاثاء، عن سقوط قذائف هاون على بستان زراعي في بعقوبة.
وقالت الخلية في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "ثلاثة قنابر هاون سقطت في بساتين قرية الرعاية ضمن منطقة السادة في ناحية العبارة بقضاء بعقوبة في محافظة ديالى".
واضافت ان "ذلك لم يؤدي الى الحاق اية اضرار مادية او خسائر بشرية".
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