'داعش' يهاجم مرقدا دينيا بالدجيل والقوات الامنية باسناد العشائر تشتبك معه

افاد مصدر امني، الثلاثاء، بان عناصر في "داعش" هاجموا مرقد ديني في قضاء الدجيل، فيما اشار الى ان القوات الامنية باسناد العشائر اشتبكت معه.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "عناصر في تنظيم داعش استهدفوا مرقد الشيخ ابراهيم في قضاء الدجيل بعدد من قذائف الهاون ما ادى الى الحاق اضرار مادية دون وقوع اية خسائر بشرية".

واضاف المصدر ان "ذلك اعقبه اشتباكات بين عناصر التظيم الارهابي من جهة والقوات الامنية باسناد العشائر من جهة أخرى"، مشيرا الى انه "لم تعرف حجم الخسائر البشرية التي خلفتها هذه الاشتباكات".