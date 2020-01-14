افاد مصدر امني، الثلاثاء، بان عناصر في "داعش" هاجموا مرقد ديني في قضاء الدجيل، فيما اشار الى ان القوات الامنية باسناد العشائر اشتبكت معه.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "عناصر في تنظيم داعش استهدفوا مرقد الشيخ ابراهيم في قضاء الدجيل بعدد من قذائف الهاون ما ادى الى الحاق اضرار مادية دون وقوع اية خسائر بشرية".
واضاف المصدر ان "ذلك اعقبه اشتباكات بين عناصر التظيم الارهابي من جهة والقوات الامنية باسناد العشائر من جهة أخرى"، مشيرا الى انه "لم تعرف حجم الخسائر البشرية التي خلفتها هذه الاشتباكات".
كانت هذه تفاصيل خبر 'داعش' يهاجم مرقدا دينيا بالدجيل والقوات الامنية باسناد العشائر تشتبك معه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.