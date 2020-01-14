ما حصل في معسكر التاجي قبل قليل

كشف مصدر امني، الثلاثاء، ما حصل في معسكر التاجي شمالي بغداد قبل قليل.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "ثمانية صواريخ كاتيوشا سقطت قبل قليل على معسكر التاجي شمال بغداد".

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واضاف المصدر ان "عدد من هذه الصواريخ سقطت داخل المعسكر فيما سقطت الاخرى في محيطه"، مشيرا الى ان "ذلك ادى الى الحاق اضرار مادية واصابة ثلاثة اشخاص في حصيلة اولية قابلة للزيادة".

واعلنت خلية الاعلام الامني، ان عددا من صواريخ الكاتيوشا استهدفت معسكر تدريب التاجي في بغداد، دون ذكر المزيد من التفاصيل.