مصدر امني: خمسة صواريخ كاتيوشا سقطت قرب قاعدة التاجي

افاد مصدر امني، الثلاثاء، بأن خمسة صواريخ كاتيوشا سقطت قرب قاعدة التاجي شمالي بغداد.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "خمسة صواريخ كاتيوشا سقطت، مساء اليوم، ضمن مقتربات قاعدة التاجي".
وكان مصدر امني افاد، اليوم الثلاثاء، بسقوط صاروخ كاتيوشا قرب قاعدة التاجي شمالي بغداد.
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