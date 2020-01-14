جهاز مكافحة الارهاب يعلن اعتقال ثلاثة 'ارهابيين' في الانبار

أعلن جهاز مكافحة الإرهاب، الثلاثاء، عن اعتقال ثلاثة "إرهابيين" في محافظة الانبار. وقال الناطق الرسمي باسم الجهاز صباح النعمان في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "قوة من جهاز مكافحة الارهاب قامت بالقاء القبض على ثلاثة ارهابيين في منطقة الكرمة بمحافظة الانبار، وتم الاستيلاء على جميع الاسلحة والمعدات التي كانت بحوزتهم".



واضاف النعمان ان "قوات جهاز مكافحة الارهاب مستمرة في تمشيط المناطق والقضاء على جميع الخلايا الارهابية النائمة".



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