سقوط صاروخ كاتيوشا قرب قاعدة التاجي شمالي بغداد

افاد مصدر امني، الثلاثاء، بسقوط صاروخ كاتيوشا قرب قاعدة التاجي شمالي بغداد.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "صاروخ كاتيوشا سقط، مساء اليوم، ضمن مقتربات قاعدة التاجي".
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أنه "لغاية الان لم ترد اي معلومات بخصوص الاصابات".
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