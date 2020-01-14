امجد عطوان وعلاء عباس يقتربان خطوة من دوري ابطال آسيا

عطوان وعباس، شاركا مع فريقهما الكويت الكويتي امام الفيصلي الأردني في الملحق المؤهل لدوري الابطال، حيث انتهت المواجهة قبل قليل بتغلب الكويت 2-1.

وعلى صعيد متصل، شارك اللاعب العراقي فرحان شكور مع الفيصلي في المباراة، لكن الثلاثي العراقي لم ينجح في تسجيل الأهداف بالمباراة.



وسجل ثنائية الكويت كل من يوسف ناصر في الدقيقة 34 وفهد الهاجري في الدقيقة 119، بينما سجل انس الجبارت هدف الفيصلي الوحيد في المباراة.

وسيواجه الكويت فريق استقلال طهران الإيراني في التصفيات التأهيلية الثانية في الـ21 من كانون الثاني الجاري.