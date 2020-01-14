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امجد عطوان وعلاء عباس يقتربان خطوة من دوري ابطال آسيا

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2020-01-14 | 19:33

امجد عطوان وعلاء عباس يقتربان خطوة من دوري ابطال آسيا

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نجح لاعبا المنتخب الوطني لكرة القدم، أمجد عطوان وعلاء عباس، في التقدم خطوة نحو دور المجموعات بدوري أبطال آسيا 2020.
عطوان وعباس، شاركا مع فريقهما الكويت الكويتي امام الفيصلي الأردني في الملحق المؤهل لدوري الابطال، حيث انتهت المواجهة قبل قليل بتغلب الكويت 2-1.

وعلى صعيد متصل، شارك اللاعب العراقي فرحان شكور مع الفيصلي في المباراة، لكن الثلاثي العراقي لم ينجح في تسجيل الأهداف بالمباراة.


وسجل ثنائية الكويت كل من يوسف ناصر في الدقيقة 34 وفهد الهاجري في الدقيقة 119، بينما سجل انس الجبارت هدف الفيصلي الوحيد في المباراة.

وسيواجه الكويت فريق استقلال طهران الإيراني في التصفيات التأهيلية الثانية في الـ21 من كانون الثاني الجاري.

محمد خليل المحرر: محمد خليل
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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