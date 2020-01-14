هجوم صاروخي استهدف معسكر التاجي شمال بغداد

أعلن مصدر أمني عراقي، الثلاثاء، أن 5 صواريخ كاتيوشا سقطت قرب قاعدة التاجي شمالي العاصمة بغداد.

وكان المصدر قد أفاد في وقت سابق بسقوط صاروخ كاتيوشا قرب القاعدة، فيما أفادت وسائل إعلام محلية عراقية بأن معسكر التاجي شمال بغداد تعرض لهجوم صاروخي.

يأتي ذلك بعد قرابة 10 أيام من نفي الجيش العراقي وقوع ضربة جوية على قافلة طبية في المعسكر ذاته.

وكان التحالف الدولي ضد تنظيم داعش الإرهابي نفى، في 4 يناير/كانون الثاني الجاري، تنفيذ أي ضربات جوية قرب معسكر التاجي شمالي العاصمة العراقية بغداد.

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وجاء النفي الرسمي العراقي بعد أنباء عن ضربات جوية استهدفت فصيلا من مليشيا الحشد الشعبي قرب معسكر التاجي شمالي بغداد، قيل إنها أسفرت عن مقتل 6 أشخاص وإصابة 3 آخرين بجروح بالغة.

وأعلن الجيش العراقي، الأحد الماضي، إصابة 4 أفراد من سلاح الجو، بينهم ضابطان بعد سقوط 8 صواريخ كاتيوشا على قاعدة بلد العسكرية في محافظة صلاح الدين.



وقاعدة بلد أكبر قاعدة جوية في العراق تبعد 64 كلم شمال بغداد أنشئت في منتصف الثمانينيات من قبل شركات يوغوسلافية.

وتبلغ مساحة القاعدة 25 كلم مربع، وهي محاطة بسياج أمني طوله 20 كلم، وتتألف القاعدة من مدرجين للإقلاع والهبوط، بالإضافة إلى 39 ملجأ محصنا للطائرات.

وسبق أن تعرضت القاعدة إلى استهداف صاروخي عدة مرات، كان آخرها 4 يناير/كانون الثاني الجاري، حيث سقط بها عدد من صواريخ الكاتيوشا، ما أسفر عن إصابة 3 جنود.

وقبلها في 6 ديسمبر/كانون الأول الماضي، حيث سقطت قذيفتا مورتر داخل القاعدة دون أن يسفر ذلك عن سقوط ضحايا.