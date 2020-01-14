الداخلية المصرية ترد على ادعاءات حول وفاة إرهابي محتجز

كشفت وزارة الداخلية المصرية، الثلاثاء، تفاصيل وفاة الإرهابي مصطفى قاسم والمحتجز بسجن طرة جنوبي القاهرة، ردا على ما تداولته بعض الدوائر الأمريكية.

ونفى بيان للداخلية المصرية، بشأن وفاة مصطفى قاسم المزدوج الجنسية، كل الادعاءات التي تتعلق باحتجازه منذ عام 2013، وتعرضه لمحاكمة صورية، والمسؤولية عن تدهور حالته الصحية.

وأكد أن قاسم خضع للمحاكمة أمام قاضيه الطبيعي وضمن متهمين آخرين، وتم الحكم بالإفراج عمن ثبتت براءته.

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وأشار إلى أن المذكور أدين في القضية بعد ثبوت ضلوعه في القيام بأعمال إرهابية من حرق للممتلكات والشروع في القتل بمشاركة آخرين.

ولفت إلى أن المحكوم عليه تلقى كل أوجه الرعاية الصحية خلال فترة قضائه للعقوبة، فضلاً عن تلقيه زيارات من أفراد عائلته وسفارة الدولة التي يحمل جنسيتها بالإضافة إلى جنسيته المصرية.

وشدد البيان على أن قاسم أصر على الإضراب عن الطعام على الرغم من توجيه النصح في أكثر من مناسبة بخطورة ذلك على حالته الصحية، خصوصا مع إصابته بمرض السكرى.

وشدد على أنه تم توفير كل الإجراءات القانونية والطبية لمنعه من الإضرار بنفسه؛ بمتابعة ورعاية من السفارة الأمريكية بالقاهرة التي يحمل قاسم جنسيتها الأخرى.