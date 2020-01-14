خبراء كنديون يزورون موقع تحطم الطائرة الأوكرانية بإيران

آثار تحطم الطائرة الأوكرانية في إيران - أرشيفية

ذكرت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية، الثلاثاء، أن فريقا من الخبراء الكنديين يشارك في تحقيق يجري بشأن إسقاط إيران لطائرة الركاب الأوكرانية الأسبوع الماضي، زار موقع تحطم الطائرة بوينج 737.



وقالت الوكالة إن زيارة الخبراء لموقع تحطم الطائرة جاء بعدما التقى خبراء من إيران وكندا وأوكرانيا في طهران.

واعترفت إيران السبت الماضي بإسقاطها الطائرة الأوكرانية عن طريق الخطأ، بعد أيام من نفي ضلوعها في الحادث.

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وقتل جميع من كانوا على متن الطائرة وعددهم 176، بينهم 57 كنديا.

ووقع الحادث في وقت توتر شديد شهدته المنطقة، بعد ساعات قليلة من استهداف النظام الإيراني لقاعدة أمريكية في العراق، رداً على اغتيال واشنطن قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني المصنف إرهابيا قاسم سليماني.

وتشهد شوارع العاصمة الإيرانية طهران، منذ السبت، مظاهرات احتجاجا على إسقاط الطائرة الأوكرانية، والمطالبة بمحاسبة المسؤولين عن إسقاطها، ورحيل المرشد علي خامنئي.

وطالب المحتجون المرشد علي خامنئي بالتنحي، وأظهرت لقطات مصورة على "تويتر" المئات أمام جامعة "أمير كبير" في طهران وهم يهتفون "ارحل ارحل أيها الزعيم الأعلى خامنئي".

كما اعتقلت السلطات الإيرانية أشخاصا لدورهم في حادث الطائرة الأوكرانية، ولم يقدم المسؤول الإيراني أي تفاصيل عن عدد هؤلاء الأشخاص الذين جرى اعتقالهم أو المناصب التي يشغلونها.