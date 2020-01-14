حمدوك للسودانيين: الوضع تحت السيطرة والأحداث لن توقف مسيرتنا

اعلن رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، في تصريح له، ان" الاحداث التي جرت اليوم في السودان هي تحت السيطرة"، مجدداً "الثقة بالجيش والقدرة على سيطرته على الوضع، وان الوضع الحالي يثبت الحاجة لتأكيد الشراكة مع العسكريين والدفع بها"، مشيراً الى ان "الأحداث لن توقف مسيرتنا ولن تتسبب في التراجع عن أهداف الثورة".
هذا وكان قد وصف الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية العميد الركن عامر محمد الحسن، تمرد مجموعة من عناصر جهاز المخابرات في البلاد احتجاجا على "ضعف استحقاقاتهم المالية بـ "الفوضى" التي تتطلب تحركا حاسما فوريا".
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