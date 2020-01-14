حمدوك للسودانيين: الوضع تحت السيطرة والأحداث لن توقف مسيرتنا

اعلن رئيس الوزراء ​​السودان​ي ​عبد الله حمدوك​، في تصريح له، ان" الاحداث التي جرت اليوم في السودان هي تحت السيطرة"، مجدداً "الثقة ب​الجيش​ والقدرة على سيطرته على الوضع، وان الوضع الحالي يثبت الحاجة لتأكيد الشراكة مع العسكريين والدفع بها"، مشيراً الى ان "الأحداث لن توقف مسيرتنا ولن تتسبب في التراجع عن أهداف ​الثورة​".

هذا وكان قد وصف الناطق الرسمي باسم ​القوات المسلحة​ السودانية العميد الركن عامر محمد الحسن، تمرد مجموعة من عناصر جهاز المخابرات في البلاد احتجاجا على "ضعف استحقاقاتهم المالية بـ "الفوضى" التي تتطلب تحركا حاسما فوريا".